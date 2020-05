Den Staat nicht schützen sondern umstürzen - rechte Kreise in der Bundeswehr sind in Corona-Krisen-Zeiten besonders gefährlich.

Quelle: picture alliance / Marcel Kusch/dpa

Der "Tag X" ist ein fester Begriff in der rechten Szene. Damit ist der Moment gemeint, in dem der Staat in einer Krise die Kontrolle verliert und rechte Kräfte die Macht übernehmen oder ungestört mit ihren Feinden abrechnen können. Aus geheimen Dokumenten der Gruppen geht hervor, wie weit sich die Organisation rechtsextremer Kreise schon ausbreiten konnte: Man hatte Treffpunkte am Rande von Militäreinrichtungen festgelegt, von denen aus man Kasernen und andere Orte einnehmen wollte.