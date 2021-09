Mayer: Das Ziel ist wohl in der Tat, dass polnische Recht ganz grundsätzlich über das europäische Recht zu stellen und das wird auf keinen Fall gehen. Es war in der Tat so, dass wir bei den Mitgliedstaaten vereinzelt, nicht zuletzt auch Deutschland, Versuche beobachten, einzelne Elemente im nationalen Recht europarechtsfest zu machen. Aber so wie die polnische Regierung hier einen Generalangriff durch einen instrumentalisierten Verfassungsgerichtshof auf die europäische Rechtsordnung unternimmt - das ist singulär.