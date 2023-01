In Frankreich : In Regensburg geflohener Mörder festgenommen

Der aus einem Gericht in Regensburg geflohene Mörder ist in Frankreich festgenommen worden. Der 40-jährige Rachid C. sei nahe der deutschen Grenze gefasst worden, teilte das Polizeipräsidium Oberpfalz am Montagabend mit. C. war am Donnerstagnachmittag aus dem Fenster eines im Erdgeschoss liegenden Anwaltszimmers des Amtsgerichts Regensburg entwischt.