Die parlamentarischen Geschäftsführer der Fraktionen im Bundestag haben am Mittwoch beschlossen, dass es in der nächsten Sitzungswoche keine namentlichen Abstimmungen geben soll. Damit soll das Risiko einer Ansteckung verringert werden. Aber die Sitzung soll stattfinden. Fraktionsmitarbeiter sollen in der sitzungsfreien Zeit nach Möglichkeit von zuhause aus arbeiten. Vielen geht dies nicht weit genug: Hinter vorgehaltener Hand fordern Abgeordnete bereits jetzt, auf Ausschuss- oder auch Plenarsitzungen zu verzichten, wenn keine wichtigen Beschlüsse anstehen. Im Gespräch ist auch eine Verdichtung von Sitzungen auf ein oder zwei Tage in einer Sitzungswoche. Aber es fehlen klare Entscheidungen für den Fall, dass größere Teile einer Fraktion arbeitsunfähig werden. Im Extremfall, nämlich einem Angriff auf das Land, sieht das Grundgesetz in Artikel 53a ein "Notparlament" vor. Dieses besteht aus Vertretern von Bundestag und Bundesrat. Es soll gewährleisten, dass das Land auch im Krisenfall regiert werden kann und Entscheidung getroffen werden können. Dennoch gibt es viele rechtliche Unklarheiten: Müssen die Notstandsgesetze auch auf den Fall einer Pandemie angepasst werden - und so schnell, dass eine Verabschiedung noch gesichert ist? Was passiert mit dem Passus zur Schuldenbremse, der im Katastrophenfall laut Artikel 115 nur mit einer Kanzlermehrheit ausgesetzt werden kann. Und was passiert, wenn etwa die Hälfte der Abgeordneten gar nicht anreisen kann?