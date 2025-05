Frei und Klingbeil stellen sich den Fragen des Bundestags

Darüber hinaus solle zeitnah eine Expertenkommission zur Reform der Schuldenbremse eingesetzt werden. Außerdem sei das Ministerium in den letzten Zügen, um den Entwurf für ein Errichtungsgesetz vorzulegen, mit dem dann bis zu 500 Milliarden Euro in die Infrastruktur investiert werden können. Am 25. Juni solle der Haushaltsentwurf für 2025 im Kabinett beschlossen werden. Parallel solle sich dann der Bundestag schon mit dem Errichtungsgesetz Infrastruktur beschäftigen, so der SPD-Politiker.