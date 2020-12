Der parlamentarische Geschäftsführer und Medienpolitiker der CDU-Landtagsraktion, Michael Kurze, betonte in der "Bild am Sonntag", der Rundfunkstaatsvertrag werde nicht in Kraft treten - "da stehen wir im Wählerwort". In Corona-Zeiten sei eine Beitragserhöhung nicht vermittelbar. Im Magdeburger Koalitionsvertrag ist für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk Beitragsstabilität vereinbart.