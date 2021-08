"Voller Entsetzen und Abscheu" zeigt sich die Bundesregierung auf die Anschläge von gestern in Kabul. Es habe Menschen getroffen, die nur "Sicherheit und Freiheit für sich und ihre Familien" gesucht hätten, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag in Berlin. Es sei nicht in Worte zu fassen, wie unmenschlich und niederträchtig ein solcher Anschlag ist.