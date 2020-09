Heft mit dem Aufdruck «Deutsches Reich - Reisepass». Symbolbid

Quelle: Patrick Seeger/dpa

Bundesinnenminister Horst Seehofer hat erstmals eine Reichsbürger-Gruppierung verboten. Polizeibeamte durchsuchten in den frühen Morgenstunden die Wohnungen führender Mitglieder der Gruppe. "Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus werden auch in Krisenzeiten unerbittlich bekämpft", schrieb ein Sprecher des Ministeriums auf Twitter.



Sogenannte "Reichsbürger" zweifeln die Legitimität der Bundesrepublik Deutschland an. Einige dieser Gruppierungen berufen sich auf das historische Deutsche Reich.