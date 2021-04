Besonders Deutschland wurde von Trump immer wieder angegriffen. Der Republikaner hatte auch mit dem Austritt der USA aus der Nato gedroht. Der Demokrat Biden will die Beziehungen wieder auf eine solide Grundlage stellen. Auch EU-Ratspräsident Charles Michel kündigte am Freitag den EU-USA-Gipfel mit Präsident Joe Biden an. Bereits am 25. Mai solle es einen EU-Sondergipfel geben, wie Michels Sprecher auf Twitter mitteilte. Dabei solle es um die Corona-Pandemie, den Klimaschutz und die Beziehungen zu Russland gehen.