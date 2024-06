Reisemangel reklamieren: Ansprüche und Entschädigung

Baulärm von einer Baustelle, die im Angebot nicht erwähnt wurde, oder statt des angepriesenen Sandstrands ist nur ein Kiesstrand vorhanden: So einiges kann der Urlaubsfreude einen Dämpfer versetzen. "Die häufigsten Beschwerden betreffen eine schlechtere Ausstattung des Hotels als vereinbart oder, dass zum Beispiel Teile der Hotelanlage, wie zum Beispiel der Pool, nicht nutzbar sind", so Seramis Kilisli-Noffke, Juristin bei der Verbraucherzentrale Berlin. Auch mangelnde Hygiene, das heißt die mangelnde Sauberkeit im Hotel oder in der Hotelanlage, sind häufig auftretende Beschwerden, sagt die Juristin.

Hat man eine Pauschalreise gebucht, gilt das Reiserecht. Als Pauschalreise gilt, wenn man mindestens zwei Reiseleistungen für den Urlaub gebucht hat, meist Flug plus Hotel. Damit haben Urlauber ein Anrecht darauf, dass der Mangel behoben wird. Geschieht dies nicht, ist es möglich, gegebenenfalls den Reisepreis zu mindern. Aber Achtung: Nicht alles, was Urlauber als störend oder unangenehm empfinden, sind auch rechtlich gesehen Reisemängel.

Das sind keine Reisemängel

Reisemängel direkt beim Reiseveranstalter melden

Wichtig: Wer Reisemängel feststellt, sollte sie sofort melden, und zwar am Urlaubsort bei der Reiseleitung oder dem Reiseveranstalter. Tatsächlich machen Urlauber oft den Fehler, sich nur an die Hotelrezeption zu wenden. "Das reicht nicht aus und führt dazu, dass man nachträglich keine Minderungsansprüche gegenüber dem Reiseveranstalter geltend machen kann, wenn dieser nichts von den Reisemängeln wusste", so Kilisli-Noffke. Für eine Reklamation vor Ort ist es ist hilfreich, wenn Urlauber ihre Reisebestätigung und die Katalogseite mit dem von ihnen gebuchten Angebot speichern oder mitnehmen. So haben sie auch gleich Anschrift und E-Mail-Adresse des Reiseveranstalters zur Hand.