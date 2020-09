Renate Künast erklärte zum Urteil, die lange Zeit bis zur Entscheidung grenze schon fast an Rechtsverweigerung. Immerhin sei nun aber für sie und andere Leidtragende etwas mehr klargestellt, was eindeutig eine Beleidigung sei. Darum gehe es ihr. Dass die anderen, fast identischen Formulierungen nicht als Beleidigungen qualifiziert wurden, könne sie aber weder verstehen, noch akzeptieren. So bleibt das Gericht in 16 von 22 Fällen bei seiner Entscheidung und verweigert Künast die Nutzerdaten. Die Begründung hierzu ist stellenweise grotesk.