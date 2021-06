Pünktlich zur Reisezeit geht am Donnerstag der digitale EU-Impfnachweis offiziell an den Start. Damit besteht die Möglichkeit, einen in Deutschland ausgestellten Nachweis über eine Impfung, einen frischen Test oder überstandener Infektion über einen QR-Code europaweit auszulesen. An welchen Stellen die Zertifikate Urlaube, Shoppingausflüge oder Wochenendtrips erleichtern, legt jedes Land selbst fest.