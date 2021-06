Schon jetzt gebe der Staat ungefähr 28 Prozent des Bundeshaushalts in die Rente, betont der Wirtschaftswissenschaftler, der schon am MIT in Cambridge und an der Havard-University forschte. "Wenn wir so weitermachen wie im Augenblick, dann müssen wir demnächst mehr als die Hälfte des Bundeshaushalts in die Rente stecken."