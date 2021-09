Für 2020 weist das Statistische Bundesamt 21,6 Millionen Rentner in Deutschland aus und mit Blick auf die nächsten Jahre wird ihre Zahl deutlich steigen: Ein Großteil der etwa 13 Millionen Babyboomer, also der zwischen Mitte der 50er und 60er Jahre geborenen geburtenstarken Jahrgänge, steht kurz davor oder ist dabei, in Rente zu gehen.