Nach knapp zwei Jahren hat die Rentenkommission der Bundesregierung einen Bericht herausgegeben. Darin steht, was die Experten in Zukunft für die Rentenregelung sinnvoll halten. Heiße Eisen wie ein noch längeres Arbeiten als bis 67 Jahre fassen aber auch sie nicht an. Fragen und Antworten zum Thema Rente: