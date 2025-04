Reporter ohne Grenzen: Angriffe auf Journalisten verdoppelt

Die Zahl der gewaltsamen Übergriffe auf Journalistinnen und Journalisten hat sich in Deutschland im vergangenen Jahr mehr als verdoppelt. Die Organisation Reporter ohne Grenzen (RSF) hat in einem an diesem Dienstag veröffentlichten Bericht 89 tätliche Angriffe auf Medienschaffende dokumentiert und belegt. Die meisten Angriffe geschahen am Rande von Kundgebungen, vor allem zum Nahost-Konflikt , aber auch bei Veranstaltungen der rechten Szene und von Abtreibungsgegnern.