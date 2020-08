Fakt ist außerdem, die Rassismus-Proteste im Land halten seit Monaten an, eskalieren teilweise immer wieder. Nachdem am Sonntag ein Polizist auf einen Schwarzen, unbewaffneten Mann geschossen hatte, kam es in der Stadt Kenosha in Wisconsin zu heftigen Unruhen. Dabei starben zwei weitere Menschen, erschossen von einem minderjährigen Weißen Gegendemonstranten.