Auf den Fluren haben die rechten Talkradios und Internetplattformen von Breitbart bis zur Epoch Times ihre Stände aufgebaut. "Trucking the Truth" – die Wahrheit anliefern, so nennt John Fredericks seine Show, mit der er möglichst viele Menschen für Donald Trump begeistern will, auch wenn es einigen in der Partei nicht passt: "Wen kümmert das schon. Die stehen für 1-2 Prozent. Es gibt keine Spaltung. Die sind lächerlich. Die lagen von Beginn an falsch bei Trump, diese verwöhnten Heulbabies." Die Republikaner seien jetzt "die Partei Trumps und seiner Politik des 'America first'".