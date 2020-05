Streit um Reserveantibiotika

Zehn Lebensjahre mehr, so schätzen Experten, haben wir alleine den Antibiotika zu verdanken. Tatsächlich bilden sich seit einiger Zeit zunehmend Antiobiotikaresistenzen heraus. Circa 670.000 Menschen erkranken jährlich in Europa an Infektionen durch multiresistente Erreger. (Quelle: Robert-Koch-Institut). Schätzungen zufolge kommt es in Deutschland laut Robert-Koch-Institut zu etwa 54.500 Infektionen durch multiresistente Erreger (MRE).



Grobe Schätzungen gehen für Deutschland allein von mehreren Tausend Todesfällen infolge von Infektionen mit multiresistenten Erregern aus, die im Krankenhaus erworben wurden (afp). Nachgewiesene Reserveantibiotika wie Colistin werden bei Menschen als letzte Mittel gegen Infektionserkrankungen eingesetzt, wenn andere Antibiotika nicht mehr wirken. Bei der Zunahme antibiotikaresistenter Erreger sehen Fachleute einen deutlichen Zusammenhang mit dem Einsatz von Antibiotika an Tieren in der Massentierhaltung, unserem allzu unbekümmerten Umgang mit Antibiotika und der Verschlechterung der Krankenhaushygiene. Außerdem sorgt der Antibiotika-Einsatz dafür, dass die Wirkstoffe längst überall in der Umwelt, im Boden und in Gewässern zu finden sind. Panresistente Keime, gegen die gar nichts mehr hilft, sind zwar noch die große Ausnahme, dennoch erklärten die Vereinten Nationen Antibiotikaresistenzen kürzlich zur globalen Krise und warnen vor dem postantibiotischen Zeitalter.