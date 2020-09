Hausarzt, mit MFA in der Praxis mit einem Abstrich (Symbolfoto)

Quelle: imago

In der Schweiz sind Hunderte Soldatinnen und Soldaten zur Unterstützung der Krankenhäuser eingerückt. Es ist die größte Mobilmachung seit dem Zweiten Weltkrieg. Das betonte Verteidigungsministerin Viola Amherd.



Die Reservekräfte mit Sanitätsausbildung üben in der Rekrutenschule und auch in den Wiederholungskursen genau diese Fälle, sagte der zuständige Armeechef, Aldo Schellenberg. Insgesamt will die Armee zunächst bis Ende Juni 8.000 Männer und Frauen unter anderem in der Pflege zur Verfügung stellen.