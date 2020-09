Bei Produkten sei es darüber hinaus wichtig, auf die Reparaturfähigkeit zu achten, merkt Asdecker von der Universität Bamberg an. Wenn ein Artikel kaputtgeht, sollte es auch die Möglichkeit geben, ihn zu reparieren - oder zumindest zu recyclen. Das ist nicht immer möglich. "An vielen Stellen wird der Kreislauf unmöglich gemacht, da wir die Rohstoffe gar nicht mehr aus den Produkten herausbekommen", so Asdecker. Etwa könne man die Rohstoffe in einem T-Shirt aus Baumwolle und Polyester nur schwierig und aufwändig voneinander trennen. So landet das Textil als Mischgewebe am Ende in der Verbrennung.