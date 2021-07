Das private Seenotrettungsschiff "Ocean Viking" mit 572 Flüchtlingen an Bord fordert die Zuweisung eines sicheren Hafens. Die Menschen an Bord seien entkräftet und benötigten dringend einen Ort, an dem sie an Land gehen können, erklärte die Organisation SOS Méditerranée, die das Schiff betreibt, am Dienstag.