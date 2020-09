Ein menschlicher Fehler in einer Zeit der Krise - ausgelöst durch das Abenteurertum der USA - führte zu einer Katastrophe. Irans Außenminister Mohammed Dschawad Sarif

Das iranische Militär entschuldigte sich in seiner Stellungnahme für den Abschuss und kündigte eine Verbesserung seiner Systeme an, um solche "Fehler" in Zukunft zu verhindern.



"Ein trauriger Tag", schrieb Außenminister Mohammed Dschawad Sarif auf Twitter. "Ein menschlicher Fehler in einer Zeit der Krise - ausgelöst durch das Abenteurertum der USA - führte zu einer Katastrophe. Unser tiefes Bedauern, Entschuldigungen und Beileid an unser Volk, an die Familien aller Opfer und an andere betroffene Nationen."