Eine leere Gaststätte in Koblenz.

Quelle: Thomas Frey/dpa

Die rheinland-pfälzische Landesregierung verschärft die Einschränkungen für das öffentliche Leben. Sie ordnet die Schließung von Gaststätten an und untersagt Versammlungen von mehr als fünf Menschen. Viele Bürger hätten sich in Verantwortung an die bisher verfügten Einschränkungen gehalten, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD).



Man habe allerdings auch feststellen müssen, dass es viele Menschen gebe, die sich anders verhielten und Partys feierten. Dies sei der Grund, die Maßnahmen zu verschärfen.