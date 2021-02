Wie auch immer die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz ausgeht: Die Frage nach künftigen Koalitionen steht bereits jetzt im Raum. Die jetzigen Ampel-Partner würden wohl gerne so weiterregieren. Und mit der AfD will keiner - das ist klar. Aber auch Schwarz-Grün oder Schwarz-Rot wäre durchaus denkbar. Es bleibt spannend in Rheinland-Pfalz.