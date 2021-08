Walter Riester: Ich erzähle es mal so, wie es tatsächlich war. Ich war damals zweiter Vorsitzender der IG Metall. Meine Mitarbeiterin sagte: "Ich habe da einen am Telefon, der sagt, er sei Gerhard Schröder." Ich hatte noch nie mit dem persönlich gesprochen. Er war's und eröffnete mit den Worten: "Du weißt ja, wir stehen vor der Bundestagswahl und ich baue darauf, dass ich die Mehrheit der Stimmen bekomme. Du bist der Erste, den ich frage: Wärst du bereit, in einem Kabinett als Arbeits- und Sozialminister mitzuarbeiten?"