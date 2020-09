Der iranische Ringer Navid Afkari ist trotz einer internationalen Solidaritäts-Kampagne in seiner Heimat hingerichtet worden. Die Todesstrafe gegen den 27-Jährigen sei am Samstag in einem Gefängnis in Schiras vollstreckt worden, sagte Staatsanwalt Kazem Mousavi dem staatlichen Fernsehen. Die Hinrichtung fand laut Nachrichtenagentur dpa in Anwesenheit der Opferfamilie statt, so Mussawi.