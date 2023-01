Lothar Wieler verlässt Robert Koch-Institut

"In der Pandemie hat das Robert Koch-Institut seine Exzellenz unter Beweis gestellt. Es war ein Privileg, in dieser Krise an exponierter Position zusammen mit einem motivierten Team hervorragender Expertinnen und Experten arbeiten zu dürfen", so Wieler. Er dankte den Gesundheitsministern, die mit ihm zusammengearbeitet hatten und fügte an: