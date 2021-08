Dass die Taliban die Macht an sich reißen würden, sei klar gewesen, so der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, Norbert Röttgen, nur die Geschwindigkeit hätte man so nicht erwartet. Im ZDF-Mittagsmagazin äußert sich der CDU-Politiker zur Rolle Deutschlands und was dem Land nun droht. Sehen Sie das ganze Interview oben im Video und lesen Sie hier zentrale Ausschnitte daraus.