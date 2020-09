Zuvor hatte sich auch Außenminister Heiko Maas (SPD) für das Aus der Pipeline ausgesprochen. Maas forderte in der "Bild am Sonntag" Beiträge zur Aufklärung der Vergiftung Nawalnys in den kommenden Tagen. Sollte es diese Beiträge nicht geben, müsse Deutschland mit seinen Partnern über eine Antwort beraten.