Ihr Name ist geändert, zeigen darf man sie auch nicht. Alles zu gefährlich: "Ich habe eine kleine Tochter, die ich beschützen muss. Es würde nicht lange dauern, bis sie mich finden." Doch schweigen will Swetlana (Name von der Red. geändert) auch nicht, denn das, was in ihrem Land Belarus passiert, müsse aufhören – sofort.