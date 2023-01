Rückeroberungen: Ukraine muss priorisieren

In der Zwischenzeit bleibt abzuwarten, wie der Westen in der Lage sein wird, den immer größer werdenden Mangel an 155-Millimeter-Artilleriemunition, die an die Ukraine geliefert werden soll, zu beheben. Zwar werden die Produktionskapazitäten bereits erhöht, doch wird es mehrere Monate dauern, bis die Ergebnisse an der Front sichtbar werden.