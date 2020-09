Coronavirus: In Bukarest wird ein Bus desinfiziert

Quelle: Vadim Ghirda/AP/dpa

Angesichts der Ausbreitung des Corona-Virus in Rumänien hat das Land die Quarantäne-Bestimmungen verschärft. Einreisende aus Ländern mit mehr als 500 Corona-Infizierten müssen sich in eine 14-tägige Quarantäne begeben, unabhängig davon, ob sie sichtbare Krankheitssymptome haben. Bisher galt dies nur für Einreisende aus Hochrisiko-Gebieten, wie etwa Italien.



Die Regierung rief die Menschen dazu auf, möglichst zu Hause zu bleiben. In Rumänien wurden bisher 140 Infizierte registriert.