15 Landtage haben der Erhöhung bereits zugestimmt oder ihre Zustimmung gilt als sicher. Nicht so in Sachsen-Anhalt. Im Magdeburger Parlament will neben der AfD-Fraktion auch die CDU-Fraktion dagegen stimmen. Zusammen haben sie eine Mehrheit und können die Beitragserhöhung ablehnen. Das hätte zur Folge, dass diese nicht in Kraft tritt. Dafür müssten alle 16 Landesparlamente einverstanden sein.