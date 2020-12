Seit 2016 regieren CDU, SPD und Grüne in Sachsen-Anhalt. Ihr Zusammenschluss wird auch als Kenia-Koalition bezeichnet, weil ihre Farben Schwarz, Rot und Grün der Flagge von Kenia entsprechen. In Sachsen-Anhalt bezeichnen Abgeordnete ihre Koalition häufig als ein "Bollwerk" gegen die AfD. Diese zog 2016 als zweitstärkste Kraft in den Landtag ein.