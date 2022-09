Moisejkin: Also, in Russland allgemein und in St. Petersburg konkret, spürt man Panik: Die Menschen haben Angst, verstehen nicht so genau was passieren wird. Ich würde aber auch sagen, dass in St. Petersburg nicht alle den Ernst der Lage verstehen, denn die ganze Zeit über sind nicht viele Männer aus St. Petersburg als Soldaten in den Krieg gefahren.



Das heißt, es sind auch nicht viele Särge nach St. Petersburg zurückgekommen. Deswegen verstehen die Menschen den Ernst der Lage einfach nicht und versuchen, sich auch psychologisch davon abzuschotten, denken, dass das morgen wieder alles vorbei ist.