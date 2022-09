Neben Pugatschowas Ehemann Maxim Galkin, wäre da zum Beispiel die russische Sängerin Zemfira. Die Rocksängerin, die ihre Karriere in den späten 1990er Jahren begann und mit deren Songs mittlerweile zwei Generationen aufgewachsen sind, positionierte sich vom ersten Tag an gegen den russischen Einmarsch in die Ukraine. Nicht nur in den sozialen Netzwerken, wo sie gleich am 24. Februar "Nein zum Krieg" postete, sondern auch musikalisch. In ihrem im Mai veröffentlichten Song "Mjaso" (Fleisch) heißt es: