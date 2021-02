Die Entscheidung der Regierung in Moskau sei "in keiner Weise gerechtfertigt", erklärte das Auswärtige Amt. In Ministeriumskreisen hieß es zudem, der Schritt sei "eng mit Polen, Schweden und dem Europäischen Auswärtigen Dienst abgestimmt". Das schwedische Außenministerium teilte über Twitter mit, es habe ebenfalls einen russischen Diplomaten gebeten, das Land zu verlassen.

Polen teilte mit, das ein russischer Konsulatsmitarbeiter zur "Persona non grata" erklärt worden sei.