Ihre E8 J-Stars, ihre unbemannten Global Hawk Drohnen und die in extremer Höhe fliegenden U2-Maschinen starten täglich von Stützpunkten in Großbritannien, Italien und Deutschland. Die Informationen aus der Ukraine, Belarus und Russland werden an Auswerter auf Nato-Basen in Polen und Rumänien gesendet, von dort weiter an die ukrainischen Partner. Besonders wichtig die RC-135 Rivet Joint – Auswerter und Dolmetscher überwachen hier die Funkkommunikation auf Gefechtsebene.