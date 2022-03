Es gibt im Westen seit gut 15 Jahren eine Diskussion darüber, ob Russland eine geheime Nukleardoktrin hat, die sich "escalate to deescalate" nennt, also "Eskalieren um zu Deeskalieren", erklärt Kühn. Damals habe es Überlegungen im militärisch strategischen Umfeld der Russen gegeben, ob Moskau "eine oder wenige taktische Nuklearwaffen einsetzen könnte" wenn Russland in einem konventionell geführten Krieg zu unterliegen droht. Russland würde in diesem Szenario also Nuklearwaffen einsetzen, um die Gegenseite zu stoppen.