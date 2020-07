Zehntausende Demonstranten haben am Samstag in der russischen Stadt Chabarowsk gegen die Verhaftung des Regionalgouverneurs Sergej Furgal protestiert. Er war am 9. Juli wegen Mordverdachts festgenommen worden und sitzt in Moskau in Untersuchungshaft. Seit zwei Wochen gibt es täglich Proteste dagegen, eine Herausforderung für den Kreml.