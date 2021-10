Seit kurzer Zeit fangen Regionen in Russland an, die Maßnahmen zu verschärfen, indem sie Impfnachweise beim Eintritt in die kulturellen und sportlichen Einrichtungen kontrollieren. Der Zutritt in gastronomische Einrichtungen bleibt jedoch nach wie vor frei. Die Behördenvertreter betonen, dass es keine Pläne für einen strikten Lockdown gebe.