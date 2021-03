Warum ist das so? Wenn sie in Berlin konkrete Daten haben wie die Formel des Kampfstoffes, mit dem Nawalny nach Auffassung Berlins vergiftet wurde, dann sollten sie diese Daten doch an die russische Seite übermitteln! Das wäre ein Grund, diese Sache näher zu untersuchen und eine Antwort auf die Vorwürfe zu suchen. Aber nein, diese Daten geben sie uns nicht.