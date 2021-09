Wischnewskij: Ich bin unbequem. Ich wirke als Störfaktor mit meinen offiziellen Anfragen, mit deren Beantwortung man sich sehr schwertut. Ich stelle unbequeme Fragen, auf die es keine Antwort gibt. Ich halte gefährliche Reden, die nicht mehr gehalten werden sollen. Wie kann das angehen? Niemandem soll es erlaubt sein, an der Richtigkeit der Politik des nationalen Führers zu zweifeln oder an der Politik des Gouverneurs, an der Treue zu Jedinaja Rossija und an ihrer Politik. Einen Abgeordneten kann man ja nicht einfach mundtot machen, man muss sich mit ihm auseinandersetzen, irgendwie reagieren auf seine Anfragen. Das will man für die Zukunft verhindern.