Ein Punkt, an dem auch Nouripour ansetzte. "Es ist noch viel dramatischer", sagte der Grünen-Chef. Im konkreten Fall sei es sogar so weit gegangen, dass zuständige Landesminister in den ersten Tagen des Krieges nicht mal gewusst hätten, wie viel überhaupt noch in den Gasspeichern drin sei, "weil das ist alles Privatwirtschaft", so Nouripour. Und weiter: