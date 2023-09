Die prominente TV-Moderatorin Xenia Sobtschak teilte am Montagabend auf Telegram ein Foto von Sergej Surowikin in Zivilkleidung mit seiner Frau an einem nicht näher genannten Ort in der russischen Hauptstadt Moskau. "General Sergej Surowikin ist raus. Lebendig, gesund, zuhause, mit der Familie in Moskau", schrieb sie. Das Foto sei am Montag aufgenommen worden.