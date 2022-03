Oleg Wladimirowitsch glaubt nicht an dieses starke Russland. Er denkt, dass "Russland und die Menschen keine Zukunft haben. Also keine strahlende oder gute Zukunft." Er lebt in Moskau und berichtet von dem Gefühl, wie gelähmt zu sein. Er sei gegen den Krieg, doch Protestieren sei sinnlos. Was in der Zukunft kommt, das wisse er nicht.