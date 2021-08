Julia Nawalnaja hatte nie vor, an die Stelle ihres Mannes zu treten. Die Oppositionsarbeit, die Korruptionsbekämpfung, in seinem Sinne fortzuführen. Mit Alexej Nawalnys Verhaftung wurde es still um die 45-Jährige, die vor Gericht zuletzt wegen ihres Kleides "die Frau in Rot" genannt worden war. Es gibt keine öffentlichen Auftritte, kaum Statements.