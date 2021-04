Angesichts "aller Umstände" beginne Alexej Nawalny damit, aus dem Hungerstreik auszusteigen, hieß es in einer Mitteilung am Freitag in seinem Instagram-Kanal. Er danke den "guten Menschen" in Russland und auf der ganzen Welt für ihre Unterstützung. Zuvor hatten seine Ärzte ihm empfohlen, dringend wieder Nahrung zu sich zu nehmen. Nawalny hatte sich selbst bei Instagram als "wandelndes Skelett" beschrieben.