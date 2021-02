Bei einer aktuellen Stunde im Bundestag am Mittwoch schloss Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) weitere Sanktionen der EU gegen Russland in Reaktion auf die Inhaftierung des russischen Oppositionellen Alexej Nawalny nicht aus. An der umstrittenen Gas-Pipeline Nord Stream 2 will Maas aber festhalten. Die EU-Außenminister würden bei ihrem nächsten Treffen über die Reaktion auf die jüngsten Entwicklungen beraten, sagte Maas am Mittwoch im Bundestag.